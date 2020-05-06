» هكذا بدا شكل " نجلاء فتحي".. ظهرت لثوانٍ معدودة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الفنانة نجلاء فتحي، بعد غياب طويل عن الساحة، حيث غابت عن الأضواء والتمثيل منذ سنوات.

وظهرت نجلاء فتحي، خلال مقطع فيديو، تهنئ المخرج محمد خضر، زوج ابنتها ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلاده، وذلك في مقطع مصور عبر حسابه على إنستجرام قائلة : كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد".

وقالت نجلاء في رسالتها إنها تتمنى أن يعود زوج ابنتها من الإمارات العربية المتحدة، سالما إلى الوطن.


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