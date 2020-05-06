مدير "حميات إمبابة": كورونا ليس مؤذيا

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الصحة العالمية تصنف كورونا بـ«عدو البشرية»

محمود خليل

تامر أمين

كورونا

حميات إمبابة

أكد الدكتور محمود خليل، مدير حميات إمبابة، أن عدد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة بفيروس كورونا هي أعداد الإصابات وليست أعداد المرضى، معقبا: "ممكن يكون معظم الرقم ده من الأصحاء وليسوا مرضى، أو يكونوا حاملين للمرض بدون أعراض".
وأضاف "خليل"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن فيروس كورونا ليس مؤذيًا بذاته، ولكنه يؤذي عن طريق تفاعلاته داخل الجسد.
 ونصح المواطنين بعدم الخوف والهلع حتى في حالة الإصابة، وعدم الهزيمة أمام الفيروس، معقبا: "الخوف والهلع يقلل مناعة الجسد".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

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