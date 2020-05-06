مفاجأة.. الأهلى يخطط للإطاحة بـ«عبد الحفيظ»

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عقدت لجنة التخطيط بالأهلي، جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتحقيق معه في أزمة تصويره لحلقة في برنامج رامز مجنون رسمي دون الرجوع لإدارة النادي والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وأدانت اللجنة تصرف سيد عبد الحفيظ، في تقريرها الذى رفعته لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، لأنه يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

على صعيد متصل، دخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لأزمة  تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على أذن مسبق.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة أنه يمثل منصبا رفيعا فى النادى الأهلى


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