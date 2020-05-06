» خزينة الزمالك تنتعش بـ 4 ملايين جنيه

06 مايو 2020 - 09:51 ص

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن خزينة الزمالك ستنتعش الأيام المقبلة بما يقرب من 4 مليون و500 الف جنيه من ايجار المحلات في سور النادي.

وأضاف "فايق" خلال برنامجه "جمهور التالتة" علي قناة "أون تايم سبورت 2 "، مسئولو الزمالك تمسكوا ببقاء بمصطفي محمد مهاجم الفريق في الموسم المقبل وتم رفض فكرة احترافه حاليا.

في سياق آخر يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.