بعد نعيه للطبلاوي.. محمد جبريل يكشف هذا الأمر

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جبريل

قراء مصر

قال الداعية محمد جبريل إمام مسجد عمرو السابق إن العالم كله تعلّم من قراء مصر.

وأضاف جبريل القراء وأكابر القراء في مصر تحديداً أحسنوا للعالم كله بقراءاتهم وتلاواتهم وتعليمهم للقرآن .. فلا تكاد أن تجد قارئاً إلا واستفاد من المدرسة المصرية.

وتابع :  يرحم الله من مات منهم وبارك يا ربنا في الأحياء وتقبل منهم وارفع درجاتنا فى الدارين ببركة القرآن العظيم.

وكان جبريل قد نعى الشيخ محمد محمد الطبلاوي عقب وفاته قائلا : " خالص العزاء لأهل القرآن جميعا فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى - يرحمه الله رحمة واسعة وينزله منزلا مباركا وهو خير المنزلين وإنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان الحى الذى لايموت".

يذكر أن القاريء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء قد رحل عن عالمنا بالأمس، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عامًا عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.


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