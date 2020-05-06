جدل ثائر حول حكم مشاهدة التلفزيون برمضان.. والمفتي يرد

06 مايو 2020 - 08:51 ص

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على سؤال: "حكم مشاهدة التليفزيون ومتابعة مواقع التواصل في رمضان"، قائلا: "إن شهر رمضان فرصة يجب أن تغتنم وألا تضيع لأنه لا يتكرر إلا كل عام وربما الإنسان لا يدرك رمضان المقبل".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نور النبي" المذاع على قناة صدى البلد، الإعلامي حمدي رزق في برنامج أنه ينبغي استثمار كل الزمن فيما يرضي الله ولا مانع أن يأخذ الإنسان بعض الوقت وليس كله أمام التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يكون نصيبها محدود للغاية .



وأوضح أنه ليس مع الفن الذي يخاطب الغرائز ويؤدي إلى خروج الناس إلى دائرة العنف أو دائرة لا أخلاقية لكنه مع الفن الهادف الذي يبني ويعمق الأخلاق ويرتقى بالنفس الإنسانية والوجدان ويعمق قضية الانتماء الوطني والتعاون الأسري .

