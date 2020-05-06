» الأهلي يحرج حارس بيراميدز بعد تصريحاته النارية: كلامك محصلش

06 مايو 2020 - 07:48 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواصله مع أمير توفيق - مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - لسؤاله حول تصريحات المهدي سليمان حارس بيراميدز الذي أكد أن الأحمر حاول التفاوض معه.



وقال "شوبير" إن أمير توفيق نفى تماما رغبة الأهلي في التعاقد مع المهدي سليمان وأن الأحمر لم يتواصل معه أو مع أي حارس آخر من الأساس.



وسخر شوبير قائلا: قالوا الأهلي هيتعاقد مع عامر عامر والمهدي سليمان وأحمد الشناوي .. الأهلي هيشتري 8 حراس مرمى ويمشي الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير.



