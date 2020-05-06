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القبض على إعلامي شهير بعد اتهامه بملاحقة فنانة شهيرة

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صالح الجسمى

كشفت وسائل إعلام خليجية عن القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي - شقيق الفنان حسين الجسمي - على خلفية اتهامه بملاحقة الفنانة مريم حسين.

ولم يؤكد الجسمي أو ينفي هذه الأنباء وإن كان حسابه على انستجرام يكشف اختفاء تدوينته منذ 4 أيام أو أكثر.

وفي الوقت الذي تتردد فيه تلك الأنباء ، كتبت مريم حسين تدوينة قالت فيها: الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات.

وكان الجسمي قد تراشق مع مريم حسين عدة مرات بسبب اتهامه لأعمالها الفنية بأنها غير لائقة فضلا على تقديم بلاغات ضدها في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه يلاحقها ويعين رجالا لتعقبها.

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