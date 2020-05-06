  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

شوبير يكشف مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

وزيرة الهجرة تحرج إعلامي شهير على الهواء بسبب 4 فنانات

أحمد فتحي

هجوم ناري من طه إسماعيل على أحمد فتحي: آخره معايا مبلغ صغير على قد سنه

الجزيرة

مذيع الجزيرة: انقلاب في قطر

\القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي

نجل الشيخ الطبلاوي يكشف عن وصيته حول كورونا

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

إقبال إفريقي على "المشروب المعجزة" لعلاج كورونا

ترامب

ترامب: سنعلن عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا

كورونا في بريطانيا

الوفيات بـ كورونا في أمريكا تتجاوز هذا الرقم الصادم

هشام سليم

أول ظهور إعلامي لابنة هشام سليم بعد تحولها لرجل

المصريين في الكويت

بشرى سارة بشأن المصريين العالقين في الكويت

حليمة بولند تثير الجدل بعد صب بول البقر على جسدها

الصفحة الأخيرة

حلمية بولند
حلمية بولند
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بعد حديثها عن الهضبة..دينا الشربيني تثير الجدل من جديد

#

صورة حفيدة هيفاء وهبى تثير الجدل على مواقع التواصل

#

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

#

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب

حليمة بولند

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من الجدل بعد كشفها عن تجربة عجيبة مرت بها أثناء تواجدها بالهند.

وقالت في لقاء متلفز إنها ذهبت رفقة أسرتها إلى مصحة في الهند للتخلص من الوزن الزائد والاهتمام بالبشرة .

وأضافت: قضيت هناك أسبوعين تحسنت صحتي جدًا نتيجة استخدامي لأشياء طبيعية وابتعادي عن الهاتف المحمول.

واستدركت: كان من ضمن روتين الاهتمام بشعري في هذه المصحة أن يتم صب بول البقر عليه فضلا عن زيوت غريبة كانت تأتي بنتائج مذهلة حسب رأيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلي يحرج حارس بيراميدز بعد تصريحاته النارية: كلامك محصلش
» القبض على إعلامي شهير بعد اتهامه بملاحقة فنانة شهيرة
» حليمة بولند تثير الجدل بعد صب بول البقر على جسدها
» رد صادم من حمد بن جاسم بعد اتهامه بتدبير انقلاب ضد أمير قطر
» أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر
» ترامب: الصين مسؤولة عن تحول كورونا لجائحة عالمية
» عدد مصابي كورونا حول العالم يتجاوز 3.7 ملايين
» بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا
» شفاء أسرة أول صحفي متوفي بفيروس كورونا
» 95 بالمائة من حركة الأسواق بالعالم تأثرت بسبب كورونا
» خطورة استخدام الهاتف المحمول على القلب والعقل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية