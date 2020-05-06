وزيرة الهجرة تحرج إعلامي شهير على الهواء بسبب 4 فنانات

06 مايو 2020 - 06:18 ص

كشفت السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة - عن موقف غريب تعرضت له مع إعلامي شهير .



وقالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة التلفزيون المصري: الدولة المصرية تريد إعادة كل المصريين العالقين بالخارج بسبب أزمة كورونا.



وأضاف: نحن لا ننحاز لأحد على حساب أحد والدليل على ذلك أن إعلامي شهير اتصل بي وحاول التوسط لأربعة فنانات عالقات في بيروت لاستثناءهن من الحجر الصحي فور عودتهم في مصر.



وأشارت إلى أنها لم ترحب بالفكرة لسببين ، الأول أن الحجر الصحي من اختصاص وزارة الصحة والثاني ، أن الحجر غرضه حماية الفنانات وحماية المواطنين الموجودين داخل مصر.