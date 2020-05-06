» رد صادم من حمد بن جاسم بعد اتهامه بتدبير انقلاب ضد أمير قطر

06 مايو 2020 - 05:31 ص

خرج حمد بن جاسم - وزير خارجية قطر الأسبق - عن صمته ليرد على الاتهامات التي لاحقته بمحاولة الانقلاب ضد أمير قطر خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال "بن جاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة.



وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج أول أمس تحت عنوان " انقلاب في قطر " وتصدر في عدة دول خليجية وكشفوا من خلاله عن سماع دوي إطلاق نار في الدوحة ومحاولة انقلاب بقيادة حمد بن جاسم.



