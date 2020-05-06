هجوم ناري من طه إسماعيل على أحمد فتحي: آخره معايا مبلغ صغير على قد سنه

06 مايو 2020 - 05:26 ص

شن الدكتور طه إسماعيل - أسطورة النادي الأهلي - هجوما شرسا على أحمد فتحي - لاعب الأهلي الذي أعلن انتقاله إلى بيراميدز بنهاية الموسم - متهمًا إياه بالمماطلة.



وقال "إسماعيل" في تصريحات تلفزيونية: كان يجب على فتحي أن يكون صريحا ، لكنه ماطل الأهلي ليحصل على من الأحمر على نفس المبلغ المعروض عليه من بيراميدز.



وأضاف: بعد أن أعلن رحيله أصدر بيانا ليستعطف فيه الجمهور ، وهذا لا يليق مادمت فضلت ناديًا آخر فقد انتهت علاقتك بالجماهير.



وأردف: فتحي رغب في الحصول على كل شيء ، أولا أن تستمر مكانته لدى جماهير الأهلي وفي نفس الوقت يحصل على نفس المبلغ المعروض من بيراميدز ، وهذا لن يحدث لأنه لا أحد يحصل على كل شيء.



واستدرك: لو كنت المسئول عن التجديد لعرضت عليه مبلغا محددًا ، وافق كان بها ، لم يوافق انتهى الأمر فلن أجري وراءه .



واستكمل: لو كنت في لجنة التخطيط لم أكن لأوصي بالتجديد له من الأساس ، وأقصى ما كنت سوف أعرضه عليه 10 ملايين جنيه نظرًا لعامل السن.



وأنهى كلامه قائلا: الأهلي احترم اللاعب أكثر من اللازم ، وكان يجب على اللاعب أن يكون على مستوى احترام النادي له.



