مذيع الجزيرة: انقلاب في قطر

أحمد عادل شعبان
سخر جلال شهدا - مذيع قناة الجزيرة - من الأنباء التي تم تداولها أمس على نطاق واسع حول وجود انقلاب في دولة قطر.
ونشر "شهدا" صورة ساخرة لسيارة لعبة مقلوبة على جنبها ، وعلق قائلا: انقلاب في قطر لسيارة ابني على جنبها .
وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج تحت عنوان " انقلاب في قطر " تم تداوله على نطاق واسع ، وأكد النشطاء من خلاله سماع دوي إطلاق نار في الدوحة وسط أنباء عن محاولة انقلاب.
#إنقلاب_في_قطر لسيارة ابني على جنبها ???? pic.twitter.com/LH1cdR4nOU— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) May 5, 2020
ظهر11:56 ص
فجر
03:38
شروق
05:10
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:43
عشاء
20:13