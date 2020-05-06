مذيع الجزيرة: انقلاب في قطر

06 مايو 2020 - 05:16 ص

سخر جلال شهدا - مذيع قناة الجزيرة - من الأنباء التي تم تداولها أمس على نطاق واسع حول وجود انقلاب في دولة قطر.



ونشر "شهدا" صورة ساخرة لسيارة لعبة مقلوبة على جنبها ، وعلق قائلا: انقلاب في قطر لسيارة ابني على جنبها .



وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج تحت عنوان " انقلاب في قطر " تم تداوله على نطاق واسع ، وأكد النشطاء من خلاله سماع دوي إطلاق نار في الدوحة وسط أنباء عن محاولة انقلاب.







