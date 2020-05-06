» ترامب: الصين مسؤولة عن تحول كورونا لجائحة عالمية

06 مايو 2020 - 12:50 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين "لم تنتج فيروس كورونا عمداً"، ولكنها مسؤولة عن تحوله لجائحة عالمية.



وأضاف في مقابلة أجراها من البيت الأبيض، مع صحيفة نيويورك تايمز، أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى "حدوث أشياء سيئة في الصين"، على حد تعبيره.

وأردف: "دعونا نواجه هذا الأمر، الصين لم تنتج كورونا عمداً، إلا أن هذا الفيروس خرج من هناك (مدينة ووهان الصينية) بطريقة ما".

والجمعة، قال ترامب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان.