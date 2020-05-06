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كورونا.. 3 مليارات يورو مساعدات أوروبية لـ10 من دول الجوار

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المصريون ووكالات

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مساعدات بـ750 مليار يورو للمتضررين من "كورونا"

أعلن المجلس الأوروبي مصادقة أعضاء الاتحاد، على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو، من المزمع تقديمها إلى 10 من دول الجوار، في إطار التصدي لجائحة كورونا.
وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة المالية الكلية لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن حزمة المساعدات تنص على تقديم الاتحاد الأوروبي، 1.2 مليار يورو لأوكرانيا، و600 مليون يورو لتونس، و250 للبوسنة والهرسك، و200 للأردن.
ويأتي نصيب ألبانيا 180 مليون يورو، و160 لشمال مقدونيا، و150 لجورجيا، و100 لكوسوفو، ومثلهم لمولدوفا، و60 مليون يورو للجبل الأسود.
وتعد المساعدة المالية الكلية جزءا من مشاركة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا مع الدول المجاورة، وهي إحدى أدوات الاتحاد للاستجابة للأزمات وهي متاحة لدول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.
ويتم تقديم المساعدة المالية الكلية على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و709 ألف، توفي منهم نحو 256 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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