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إسرائيل.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 238

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إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل وفاة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 238.
وسجلت إسرائيل 29 إصابة ترفع الحصيلة إلى 16 ألفاً 289 وفق ما أوردته الوزارة في بيان نشرته قناة "كان" الرسمية.
ومن بين المصابين 91 في حالة وصفت بالحرجة، وفق المصدر ذاته.
فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 10 آلاف و465 إسرائيلياً عادوا إلى منازلهم بعد تماثلهم للشفاء.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء الإثنين، تخفيف القيود التي فرضتها قبل نحو الشهرين، إثر انخفاض أعداد المصابين بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و709 آلاف، توفي منهم نحو 256 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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