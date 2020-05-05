إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

05 مايو 2020 - 11:00 م

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 29 ألفا و315، إثر تسجيل 236 وفاة جديدة.



وأعلنت إدارة الدفاع المدني الإيطالي في بيان، الثلاثاء، ارتفاع اجمالي الاصابات، إلى 213 ألفا و13، إثر تسجيل 1075 حالة.

فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 85 ألفا و231، إثر تعافي ألفين و352.

وتأخرت إيطاليا للمركز الثالث في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تليهم إسبانيا وفرنسا.