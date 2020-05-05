كورونا.. إصابات إفريقيا تقترب من 50 ألفا

05 مايو 2020 - 10:10 م

اقترب عدد إصابات فيروس كورونا في القارة السمراء، من حدود 50 ألفا.



وبحسب معطيات المركز الإفريقي لمراقبة ومنع كورونا "Africa CDC"، الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات في عموم القارة 47 ألفا و118.

وتشير المعطيات إلى تعافي 15 ألفا 587 من المرض، فيما بلغ عدد الوفيات 1843.

وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وغانا والكاميرون.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 470، والإصابات إلى 4 آلاف و838 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و67.

بدورها، أعلنت الصحة المصرية تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و201 حالة، والوفيات إلى 452.

وفي السودان، تم تسجيل 100 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 663، فيما بلغت الوفيات 45 شخصاً.

من جهتها أعلنت وزارتا الصحة في كل من الصومال ومالي، تسجيل 3 حالات وفاة بسبب كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 38 في الصومال، وإلى 32 في مالي.

أما في السنغال، فقد بلغت إصابات كورونا 1329، والوفيات 11 شخصاً.

وسجلت إثيوبيا حتى الثلاثاء 145 إصابة بكورونا، فيما توفي 4 أشخاص بسبب الفيروس.

وفي المغرب، تم تسجيل 100 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و153، والوفيات إلى 180، وسط تعافي 1799 مصاباً، بحسب معطيات وزارة الصحة في البلاد.