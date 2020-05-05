» شفاء أسرة أول صحفي متوفي بفيروس كورونا

05 مايو 2020 - 11:51 م

أكد الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الأطباء قرروا خروج أسرة الصحفي الراحل محمود رياض من العزل صباح الغد الأربعاء، بعد تحول نتيجة المسحات من إيجابية إلى سلبية.



وطالب يونس بتحويل التضامن إلى خطوات تنفيذية لدعم اسرة الراحل.



كان مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن وفاة محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس "كورونا" ونقله الى مستشفى العزل بالعجوزة.

