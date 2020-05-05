» 95 بالمائة من حركة الأسواق بالعالم تأثرت بسبب كورونا

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تعليق رئيس البرلمان على أزمة العالقين بالخارج

قال إيهاب زكريا عطا الله، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لوحظ اتزانه وهدوءه في خطابته السابقة وطريقة حديثة عن هذه الأزمة العالمية، عكس تحدث رؤوسا أمريكا وانجلترا ودول أوروبا عن الفيروس الخطير.
وأضاف "عطا الله"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية من الدول القلائل حول العالم لم تفزع بفيروس كورونا، عكس تصريحات وردود أفعال بعض الشعوب والحكومات الأخرى التي تتحدث برعب وفزع عن الفيروس الخطير .
وأوضح أن حالة الفزع الموجودة الان في كل دول العالم تمثل عدم استقرار اقتصادي مشيرا الى أن أكثر من 95% من حركة الأسواق حول العالم تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا نتيجة الابعاد النفسية المؤثرة عليهم .
وأشار" عطا الله" الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفزع وكان متزن ومدرك أننا نواجهه أزمة فيروس كورونا الخطير الذي لا يجب التقليل من خطورته، لكننا في حاجة لتحقيق اتزان نفسي في التعاملات الاقتصادية، قائلا: "مفيش حاجة اسمها نوقف الإنتاج ومصر لن تتأثر بالفيروس وقادرة على مواجهتة

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