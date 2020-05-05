بشرى سارة بشأن المصريين العالقين في الكويت

05 مايو 2020 - 10:50 م

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين من الكويت، ووضعهم في 10 مدن جامعية جاهزة ومؤهلة لفترة الحجر الصحي.



وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العائدين من الكويت اختاروا الإقامة في المدن الجامعية، مؤكدًا أن الدولة لن تدفع لأحد تكاليف الإقامة في فنادق الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، كون هناك خيار آخر وهو الإقامة في المدن الجامعية التي ستتحمل الدولة كافة النفقات بها.



وتابع: "لن يتكبد أي مصري يعود من الخارج وأقام بالمدن الجامعية مصروفات، وستكون الإقامة كاملة على نفقات الدولة".

