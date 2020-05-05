» خطورة استخدام الهاتف المحمول على القلب والعقل

05 مايو 2020 - 10:40 م

كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، أن كثرة إستخدام الهاتف المحمول ينتج عنه تأثير موجات كهرومغناطيسية على القلب والعقل، مشيرة الى إن هناك أبحاث صدرت حول طريقة استخدام الهاتف المحمول وتجنب تأثير الموجاته الكهرومغناطيسية على القلب والعقل، مطالبة بضرورة إستخدام الهاتف المحمول في اليد اليمين حتى يكون بعيد عن القلب ولا تؤثر الموجهات الكهرومغناطيسية عليه.



وأوضحت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المخ يتكون من فصين أيمن وأيسر، الفص الأيمن مسئول عن الإبداع والإحساس والابتكار والفن والرسم والخيال، والفص الأيسر مسئول عن اللغة والفكر والأعداد والحسابات.

