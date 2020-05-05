حمو بيكا يفتح النار على محمد رمضان و"شاكوش"

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رفض مطرب المهرجانات حمو بيكا، الأصوات التي تصفه بأنه يقلد النجم محمد رمضان بنشر صوره بجانب سيارته، مؤكدًا أنه لم يقلد أحد، مضيفًا: "أنا مش بقلد حد وأنا عندي عربيتين والعربيات اللي عندي جايبها قسط وقبل الشهرة كان عندي موتوسيكل وبعدين العربيات".
وأكد المطرب حمو بيكا، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، أن محمد رمضان هو الذي يقلدهم في الفن الشعبي، مضيفا: "محمد رمضان اللي بيقلدنا وهو ممثل المفروض ملوش علاقة بالغناء، وهاتوا لو هو مش ممثل يغني مهرجانات ولا كان حد عرفه، والناس بتسمعه عشان هو كان ممثل محبوب".
ورفض حمو بيكا، مقارنته بالمطرب الشعبي مجدي شطة أو اعتبار "شطة" أفضل منه من ناحية الأداء والغناء، قائلا: "مفيش حد أفضل مني ومين اللي يقارني بمجدي شطة، ومجرد ذكر اسمي شهرة له، وأنا أكبر من أني أرد عليه ولو مجدي شطة صوته حلو يبقى مصر كلها صوتها حلو".

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