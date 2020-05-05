» "الجندي": هذا الأمر أخطر ما يؤدي بالمرء إلى النار

05 مايو 2020 - 10:20 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أخوف آية قرآنية بالنسبة للعلماء قول الله سبحانه وتعالي: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"، معقبًا: "العلماء كانوا بيهروا ويدوبوا منها".



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن صغائر الأعمال أخطر ما يؤدي بالمرء إلى النار، فذرة قد تكون سبب في دخوله النار، منوهًا بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخافه على امتي ما يحقرون من صغائر أعمالهم".

