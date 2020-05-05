» كورونا.. تسجيل 5 إصابات جديدة في فلسطين

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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل اليوم الثلاثاء.

وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين.

وأفادت الكيلة بأنه تم تسجيل 25 حالة تعاف جديدة من المرض في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

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