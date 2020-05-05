  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبلاوي

"كان بيفطر مع أولاده".. كواليس آخر لحظات حياة "الطبلاوي"

صورة من الحادث

رفض السماح لها بدخول المحل دون «كمامة».. فقتله زوجها

صلاح

"صلاح" يحقق رقمًا قياسيًا سيسجله التاريخ

ترامب

البنتاجون يُكذّب "ترامب"

شركة طيران إيرانية (ماهان إير)

شركة طيران إيرانية نشرت وباء كورونا في الشرق الأوسط

كورونا في إسرائيل

إسرائيل تعلن التوصل إلى علاج فيروس كورونا

السير باتريك فالانس

خطر كورونا يتزايد إلى 30 مرة على بعد متر واحد

الطبلاوي

الطبلاوي.. وداعًا آخر عظماء دولة التلاوة

فايزر

«فايزر» تعطي الأمريكيين الجرعات الأولى اللقاح كورونا

إيطاليا

إيطاليا مقبلة على موجة ثانية من «كورونا» أشد فتكًا

كورونا.. تسجيل 230 وفاة جديدة في نيويورك

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 24 ألفا و895

#

إيطاليا.. 474 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى هذا الرقم

#

تراجع وفيات "كوورنا" في كندا

#

تراجع كبير فى عدد وفيات "كورونا" بنيويورك

أعلنت ولاية نيويورك عن حصيلة وفيات فيروس كوورنا خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أنها بلغت 230 حالة مقابل 226 أمس.

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 230 حالة ليصل إلى مستوى 19645.

ويأتي هذا المعدل بعد أن سجلت في نيويورك حسب الإحصائيات المنشورة في يوم 1 مايو 289 وفاة، وفي 2 مايو 299، وفي 3 مايو 280، وفي 4 مايو 226.

وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات حيث هبط هذا المعدل إلى 659 حالة مقابل 717 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى نحو 9600 مقارنة مع 9647 في إحصائية أمس الاثنين، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.

وبلغت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة حتى اليوم في نيويورك، أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، 318953 حالة.

وحذر كوومو من جديد من مخاطر الاستعجال في رفع القيود المفروضة في ظل الجائحة بولايته، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكلف مزيدا من الوفيات، فيما شدد على أن "حياة إنسان لا تقدر بثمن".

كما ذكر أن سلطات ولايته ستعمل مع صندوق بيل ومليندا غيتس لإصلاح نظام المدارس، مضيفا: "يجب علينا إعادة البناء لكي يكون الوضع أفضل مما كان عليه".

وفي تعليقه على الادعاءات أن الولايات التي يتولى فيها السلطة الديمقراطيون شهدت إدارة سيئة، جدد كوومو انتقاداته للسلطات المركزية في واشنطن، مبينا أن الحكومة الفدرالية هي من تتحمل المسؤولية عن أي إدارة سيئة حصلت في هذه الفترة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اندلاع حريق ضخم في أحد الأبراج الشاهقة بالإمارات
» كورونا.. تسجيل 5 إصابات جديدة في فلسطين
» بريطانيا: مستشار حكومي يكسر حظر كورونا للقاء عشيقته
» شيخ الأزهر ينعى الشيخ «الطبلاوي»: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة
» كورونا.. وفيات أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة
» الاتحاد الأوروبي يدرج 12 دولة إلى القائمة السوداء
» عاجل.. وفاة الشيخ محمود الطبلاوي
» «كورونا» يضعف.. اكتشاف طفرة في الفيروس أضعفت «السارس»
» الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية
» "ترامب": غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ بلادنا
» الأرصاد تحذر وتعلن توقعاتها لطقس غد الأربعاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية