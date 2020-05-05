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تعليق صادم من حارس الريال على منح برشلونة لقب الدوري

الرياضة

كورتوا
كورتوا
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الطيب حسين

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كشف النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، عن موقفه حال منح غريمهم التقليدي فريق برشلونة لقب الدوري هذا الموسم.

وفي تعليقه على إمكانية اتخاذ رابطة الدوري الإسباني قرارا بإلغاء الموسم الكروي الحالي، ومنح لقب "الليجا" للمتصدر برشلونة، كشف أنه هذا غير عادل.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

وقال كورتوا، خلال حوار مع قناة بلجيكية: "نحن على بعد نقطتين فقط من برشلونة، ويمكننا أن نتوج باللقب، لذا سيكون من سوء الحظ إلغاء الموسم".

وأضاف: "إذا تقرر منح برشلونة لقب الليغا، فلن يبدو ذلك عادلا بالنسبة لي، فنحن تعادلنا في مباراة معه وفزنا بالأخرى، وأثبتنا أننا أفضل منه، ونحن خلفه فقط بنقطتين".

وتابع: "في حالة ليفربول بإنجلترا سيكون الأمر مختلفا، وأستطيع تفهم ذلك نظرا لفارق النقاط الكبير مع صاحب المركز الثاني، لكن في الليغا هناك 11 مباراة، ومن السابق لأوانه تحديد البطل".

وأردف: "أعتقد أنه يجب استكمال الموسم للنهاية، ولكن بالتأكيد السلامة تأتي أولا، ويجب أن نأخذ في الاعتبار تدابير الحماية، ونكون متأكدين بنسبة 100% قبل العودة للعب، لأن من الممكن تواجد لاعب مصاب بدون أعراض".

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