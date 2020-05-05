"صلاح" يحقق رقمًا قياسيًا سيسجله التاريخ

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

التاريخ

رقم قياسي

انفرد محمد صلاح نجم ليفربول برقم قياسي في الدوري الإنجليزي وذلك منذ انضمامه للريدز صيف عام 2017 قادماً من روما.

ويعد الدولي المصري صاحب أعلى نسبة فوز في الدوري الإنجليزي لأي لاعب شارك في 100 مباراة أو أكثر في البريميير ليغ.

وحقق صلاح الفوز في 83 مباراة من أصل 113 مباراة خاضها في البطولة أي بنسبة 73% متفوقاً على أقرب منافسيه باولو فيريرا مدافع تشيلسي السابق بنسبة 72%، ولاعب وسط البلوز السابق كلود ماكاليلي ونيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد بنسبة 71%.

وتألق صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول حيث أحرز 72 هدفاً وصنع 25 تمريرة حاسمة حتى الآن.


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