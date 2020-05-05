"كان بيفطر مع أولاده".. كواليس آخر لحظات حياة "الطبلاوي"

كشف محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء، عن الكواليس الأخيرة في حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي توفي مساء اليوم.
وقال "الساعاتي" في بيان، إن الوفة جاءت طبيعية ولا صحة لما تردد على الإطلاق وفاته بسبب فيروس كورونا.
وذكر: "ياسر الطبلاوي المحامي نجل شقيقة الفقيد الراحل قال إن الشيخ الطبلاوي كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط جو كله سعادة وبهجة، حتى فاجأته أزمة اضطررنا لاستدعاء الطبيب المعالج له الدكتور محمد رمضان الذي قام بالكشف عليه ليؤكد وفاته.
وكشف "الساعاتي" أن الشيخ الطبلاوي سيدفن غدا في مدافن العائلة بالبساتين بالقاهرة.