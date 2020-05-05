» اندلاع حريق ضخم في أحد الأبراج الشاهقة بالإمارات

05 مايو 2020 - 09:24 م

اندلع حريق ضخم مساء اليوم في أحد الأبراج الشاهقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ووثق أحد الأشخاص المقيمين في إمارة الشارقة الحريق عبر مقطع فيديو، حيث رصد محاولات آليات الإطفاء لمحاصرة الحريق.

وطال الحريق الضخم كل أجزاء برج تجاري في الإمارة.

