"علام" عن الطبلاوي: تلا آيات القرآن الكريم بصوته العذب وأبدع في تلاوته

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له قبل قليل، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي – نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر- الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال المفتي، إن الراحل الكريم كان أحد أعلام القراء المصريين وقد تلا آيات القرآن الكريم بصوته العذب وأبدع في تلاوته فأوصل معانيه إلى قلوب الناس.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الطبلاوي ومحبيه، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويشفع فيه القرآن الكريم فيكون له نورًا.