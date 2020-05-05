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خطر كورونا يتزايد إلى 30 مرة على بعد متر واحد

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كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية:

خطر كورونا يتزايد إلى 30 مرة على بعد متر واحد

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السير باتريك فالانس
السير باتريك فالانس
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فتحي مجدي

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قال كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يتزايد بما يتراوح ما بين "10 إلى 30 مرة" عندما يكون الشخص على بعد متر واحد من آخر مصاب.
 
وأضاف السير باتريك فالانس، أن قاعدة التباعد التي تصل إلى مترين "مبنية على الاحتمال"، وأن الوقوف على مسافة متر من شخص ما يعطي نفس الخطر في ست ثوانٍ إلى دقيقة كاملة عند المترين الموصى بهما.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريح وزير بريطاني بأن قاعدة التباعد البالغة مترين قد يتم تقليلها إلى النصف في بعض أماكن العمل لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وقال وزير الدفاع بن والاس: "يمكنك ارتداء معدات الوقاية الشخصية، أو في الواقع يمكنك العثور على طرق أخرى للقيام بذلك".

لكن خطط عودة الشركات إلى العمل أثارت قلقًا بين النقابات وحزب العمال، التي تقول إنه غامض للغاية ويترك المجال للرؤساء المارقين لتعريض العمال للخطر.

وقال كبير المستشارين العلميين، إن الخطر يمكن تخفيفه بارتداء أغطية الوجه أو الأقنعة. 
وحذر لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية من أن الخطر أكبر بكثير على مسافة متر واحد من اثنين، مضيفًا: "الخطر عند متر واحد أعلى بحوالي 10 إلى 30 مرة من الخطر عند مترين. لذا فإن التباعد جزء مهم من هذا".

ولا تزال الحكومة لما تقرر ما إذا كانت وكيف تطلب من الناس ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة عندما تبدأ التخفيف من إجراءات الإغلاق.

وقال السير باتريك إن هناك دليلاً "هامشيًا ولكنه إيجابي" على أنه إذا ارتدى الناقل قناعًا، فإنه يمنع انتقال العدوى منه إلى الآخرين". 

وأضاف: "حيث يكون للأقنعة دور في المواقف التي لا يمكن فيها الابتعاد. لذلك قد تكون هناك بعض الحالات التي يكون فيها ذلك ببساطة غير ممكن، حيث قد يكون هناك ازدحام غير مبرر، ولكن من الأفضل ألا يكون هناك ازدحام، قد تكون هناك أوقات يكون فيها ارتداء الأقنعة مفيدًا لوقف الانتشار".

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