إسرائيل تعلن التوصل إلى علاج فيروس كورونا

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أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام الماضية، تمكن معهد البحوث البيولوجية من تحقيق اختراق على نطاق عالمين والتوصل إلى جسم مضاد يمكنه تحييد فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن  تطوير العلاج عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة جديد ومكرر مع نسبة منخفضة بشكل استثنائي من البروتينات الأخرى التي قد تعرض المريض الذي يتلقى العلاج للخطر، وثبت أن الجسم المضاد يقتل فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أوفير جندلما قد كتب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: " معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي حقق إختراقا عملاقا على الصعيد العالمي في إيجاد دواء لجائحة كورونا من خلال تطوير مضادات حيوية للفيروس تحيده داخل جسد المريض. مشيرا إلى أن الخطوة التالية هي تصنيع المضادات بكميات كبيرة.


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