» الاتحاد الأوروبي يدرج 12 دولة إلى القائمة السوداء

05 مايو 2020 - 07:54 م

من المنتظر أن تدرج المفوضية الأوروبية بنما والبهاما وموريشيوس و9 دول أخرى في قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب وكالة رويترز.

وتوسع مسودة الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز" ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة "تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد".

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

والدول المدرجة بالفعل في القائمة هي أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.