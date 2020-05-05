الأرصاد تحذر وتعلن توقعاتها لطقس غد الأربعاء

05 مايو 2020 - 07:20 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل غدا الأربعاءالموافق 6 مايو 2020 خلال النهار على القاهرة والوجه البحري، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.



كما تظهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية. وجاء درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء كما يلي:



القاهرة العظمى 28 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16

طنطا العظمى 27 والصغرى 16

شبين الكوم العظمى 26 والصغرى 16

دمنهور العظمى 25 والصغرى 16

بلطيم العظمى 24 والصغرى 17

مطروح العظمى 22 والصغرى 16

السلوم العظمى 23 والصغرى 16

سيوة العظمى 26 والصغرى 19

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 16

دمياط العظمى 23 والصغرى 16

الزقازيق العظمى 28 والصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 16

السويس العظمى 28 والصغرى 17

العريش العظمى 22 والصغرى 16

رفح العظمى 22 والصغرى 16

رأس سدر العظمى 22 والصغرى 18

نخل العظمى 24 والصغرى 16

نويبع العظمى 26 والصغرى 20

طابا العظمى 26 والضغرى 19

كاترين العظمى 21 والضغرى 14

الطور العظمى 26 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 23

الغردقة العظمى 29 والصغرى 23

مرسى علم العظمى 29 والصغرى 24

الفيوم العظمى 28 والصغرى 18 ب

ني سويف العظمى 28 والصغرى 18

المنيا العظمى 29 والصغرى 19

أسيوط العظمى 29 والصغرى 19

سوهاج العظمى 30 والصغرى 19

قنا العظمى 30 والضغرى 20

الأقصر العظمى 31 والصغرى 20

أسوان العظمى 33 والصغرى 21

أبو سمبل العظمى 33 والصغرى 22

الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 20

شلاتين العظمى 28 والصغرى 22

أبو رماد العظمى 27 والصغرى 22 ح

لايب العظمى 27 والصغرى 24

رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 24