"التخطيط" تدرس الدخول في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن أن يعمل بها صندوق مصر السيادي، لافتة إلى أن الوزارة تدرس حالياً الدخول في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال الصندوق السيادي بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة تأسيس الشركة الخاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولي، اطمأن على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية، حيث أوضح اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، توافر المستلزمات الطبية المختلفة، والتنسيق الدوري مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي، بهذا الشأن.

ونوه اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن توطين الصناعات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

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