  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إيطاليا

إيطاليا مقبلة على موجة ثانية من «كورونا» أشد فتكًا

الارصاد

الأرصاد تحذر وتعلن توقعاتها لطقس غد الأربعاء

فايزر

«فايزر» تعطي الأمريكيين الجرعات الأولى اللقاح كورونا

أرشيفية

الكويت.. فتاة فعلتها مع "أبودلع" المصري داخل الأسانسير

وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

مصريين في مطار الكويت

شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

ترامب

"ترامب" يعترف: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

جانب من الفيديو

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

حياة الفهد

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

الدكتور محمود الهواري

ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

وفاة الفنان هلال خوري بأزمة قلبية مفاجئة

الصفحة الأخيرة

الفنان الراحل
الفنان الراحل
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجيء من خالد النبوي بعد نجاته من وعكته الصحية

#

صبري فواز عن حالة خالد النبوي: «ادعوا له»

#

وفاة فنان شهير بأزمة قلبية أثناء التصوير

#

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 47 سنة إثر أزمة قلبية

وفاة

سوري

أزمة قلبية

فنان

صدم الوسط الفني العربي بوفاة ثاني فنان بأزمة قلبية مفاجئة اليوم، بعد وفاة الفنانة المصرية ماهي نور عن عمر 30 عامًا.

وأعلنت وسائل إعلام سورية، وفاة الفنان السوري ?هلال خوري? اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعته ?نقابة الفنانين السوريين? عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي اليكم الزميل الممثل هلال الخوري تغمده الله برحمته وجعل مثواه الجنة وليكن ذكره ما بدا مع الملائكه والقديسين والصبر والسلوان لعائلته".

كما نعت الممثلة السورية ?يارا صبريى، الراحل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة : "وفاة الزميل الممثل هلال خوري، أقدّم عزائي لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

هلال خورى ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.. شارك في ثلاثة أعمال مسرحية وهي "عنترة" مع المخرج هشام كفارنة، وعمل مسرحي للطفل "مع الغيوم" للمخرج سامر الزرقا، مخرج أحلام مائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية
» فيديو.. قرد يخطف طفلاً من الشارع
» «المريض صفر».. جزائري أول مصاب بكورونا في فرنسا يكشف تفاصيل إصابته
» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة
» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا
» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب
» استئناف عمل المصانع بتركيا يوم 11 مايو
» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا
» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية
» عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية