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الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

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الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية استقر السعر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع
كما ظل سعر الدولار ثابتا فى بنك التعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر  15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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