  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

مصريين في مطار الكويت

شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

ترامب

"ترامب" يعترف: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

جانب من الفيديو

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

حياة الفهد

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

الدكتور محمود الهواري

ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

الفنان

مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

كورونا في المغرب

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يتوجه بثماني وصايا ويحذر من خطورة تجاهلها

تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

«مـأساة رهيبة».. تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

طفل 5 سنوات يسرق سيارة والديه بعد أن رفضت والدته شراء «لامبورجيني»

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

سعودية تصدم الجميع: اكتشفت أن زوجي أخي بعد 10 سنوات

#

مسقط تعلن شفاء طفل عمره 18 شهرا من "كورونا"

#

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

#

رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته

استغل طفل عمره خمس سنوات وجود والديه في العمل، وقام بتشغيل سيارتها الخاصة وقيادتها، قبل أن يوقفه شرطي على طريق سريع واستجوابه.
حدثت الواقعة الغريبة في "يوتا" بالولايات المتحدة، حيث حصل مفاتيح السيارة من أخيه الأكبر سنًا، وقاده لمسافة ميلين على طريق رئيسي مزدحم، وفق قناة "ABC نيوز" الأمريكية.

وكان ضابط دورية على طرق سريع يظن أن سائق سيارة في حالة سكر عندما سارع لإيقافه، قبل أن يتبين له حقيقة أنه طفل صغير لم يتعد 5 سنوات.

وقال الضابط ريك مورجان: "كان مستاءً. كان على وشك البكاء وكانت إجاباته قصيرة من كلمة واحدة. قال والداه إنه لم يكن يقود السيارة من قبل، وكانت هذه المرة الأولى التي يفعل فيها أي شيء من هذا القبيل".

ووثق "داش كام" الواقعة، حيث شوهد الشرطي هو يقوم باستجواب: "كم عمرك؟ أنت في الخامسة من عمرك؟".

وكان بحوزة الطفل 3 دولارات فقط، في جيبه. وبرر الصبي قيادة السيارة بأنه كان يخطط للقيادة على طول الطريق إلى كاليفورنيا لشراء نفسه "لامبورجيني".

وعندما شاركت الشرطة الحادث الغريب على موقع "تويتر"، تساءل أحدهم إذا كان الفتى صغيرًا حقًا كما ادعى، وقال مازحا: "العمر 5؟، وتساءل آخر: "كم عدد الأطفال في سن الخامسة الذين لديهم محفظة بها أي أموال؟ كيف يعرف طفل في الخامسة من العمر كيفية القيادة؟". 
وعلق آخر قائلاً: "سأقول إنه يبلغ من العمر 14 عامًا تقريبًا". بينما علق رابع مندهشًا: "صحيح ؟؟ كيف عرف كيف يقود؟ أو كيف تحصل على الطريق السريع؟ هذا مثير للإعجاب! "

وقال آخرون إن زاوية الكاميرا جعلت الفتى يبدو أكبر سنًا مما كان عليه في الصورة.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/boy-5-steals-drives-parents-21975359

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «المريض صفر».. جزائري أول مصاب بكورونا في فرنسا يكشف تفاصيل إصابته
» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة
» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا
» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب
» استئناف عمل المصانع بتركيا يوم 11 مايو
» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا
» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية
» عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن
» منزل مهجور يتزين بصور سيدات بالسعودية.. ما الأمر
» بعد ضجة.. نهى عابدين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية