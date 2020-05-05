صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

05 مايو 2020 - 05:04 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو بشع يوثق لحظة انتحار شاب، بينما كان يوثق صديقه ما يقوم به، ثم قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهز الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الأمن بالتوصل إلى ناشر الفيديو، بسبب عدم إنقاذ صديقه.

وظهر الشاب وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ"هجرة مكة" حيث علق سلم خشبي على أتوبيس وعلق نفسه فيه.

فيما كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية ، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص قام بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.

وأوضحت أنه على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .