  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

مصريين في مطار الكويت

شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

ترامب

"ترامب" يعترف: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

جانب من الفيديو

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

حياة الفهد

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

الدكتور محمود الهواري

ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

الفنان

مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

كورونا في المغرب

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يتوجه بثماني وصايا ويحذر من خطورة تجاهلها

تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

«مـأساة رهيبة».. تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

عرب وعالم

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

#

السعودية.. سائق متهور يسير عكس الاتجاه يدهس عاملاً "فيديو مروع"

#

وفاة فنان شاب بعد رسالته الغريبة لـ تامر حسني

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

السعودية

الأمن

مكة المكرمة

انتحار

شاب

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو بشع يوثق لحظة انتحار شاب، بينما كان يوثق صديقه ما يقوم به، ثم قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهز الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الأمن بالتوصل إلى ناشر الفيديو، بسبب عدم إنقاذ صديقه.

وظهر الشاب وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ"هجرة مكة" حيث علق سلم خشبي على أتوبيس وعلق نفسه فيه.

فيما كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية ، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص قام بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.

وأوضحت أنه على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «المريض صفر».. جزائري أول مصاب بكورونا في فرنسا يكشف تفاصيل إصابته
» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة
» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا
» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب
» استئناف عمل المصانع بتركيا يوم 11 مايو
» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا
» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية
» عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن
» منزل مهجور يتزين بصور سيدات بالسعودية.. ما الأمر
» بعد ضجة.. نهى عابدين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية