» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

محمد فضل- متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 30251 حالة حتى الآن ، بينها 24620 حالة نشطة، منها 143 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
كما تم تسجيل 955 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5431 حالة.
وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 200 حالة.
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