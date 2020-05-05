» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

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السعودية

الصحة

المملكة

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 30251 حالة حتى الآن ، بينها 24620 حالة نشطة، منها 143 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 955 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5431 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 200 حالة.


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