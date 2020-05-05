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القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا

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سورايا فوتشيليتش
سورايا فوتشيليتش
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فتحي مجدي

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أوقفت الشرطة في الجبل الأسود، عارضة الأزياء الكرواتية سورايا فوتشيليتش، الصديقة السابقة لنجم لفري باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار، بعد كسر قواعد حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكانت "سورايا" التي ارتبطت بعلاقة قصيرة مع "نيمار" مسافرة مع صديقة لها عندما أوقفتها الشرطة المحلية. فيما نفت بدورها الادعاءات بأنها اعتقلت في الجبل الأسود يوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بناءً على معلومات، قمنا بزيارة كوخ في قرية بورجيه حيث وجدنا سيدتين. لم تكن لديهما تصاريح للسماح لهما بالمرور، كلاهما حرم من حريتهما، وسيواجهان اتهامات جنائية ينفذها المدعي العام لمكتب المدعي العام الأساسي."

لكن عارضة الأزياء البالغة من العمر 33 عامًا نفت توقيفها، قائلة في تصريحات إلى الصحفيين: "لم يتم اعتقالي، كما كتبته وسائل الإعلام، لم أجري سوى محادثة مع الشرطة مع صديقتي. سافرنا في سيارتها ولم يكن لديها أي أوراق معها، كما نسيت رخصة قيادتها".

وأضافت "كانت المشكلة الأكبر أن السيارة كانت تحمل لوحات ترخيص إيطالية، ولكن تم حل كل شيء الآن. ليست هناك حاجة لإثارة صخب كبير في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".

يذكر أن نيمار ارتبط بعلاقة حميمية مع سورايا في عام 2014، ولكن وفقًا لبعض الشائعات، فقد كانت عارضة الأزياء الكرواتية على علاقة مع ألكسندر

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