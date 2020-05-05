ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

05 مايو 2020 - 04:21 م

قال الدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، إن كل الشعائر عبودية لله تعالى، وإن هناك حكمة من الصيام والجوع والعطش.





جاء ذلك في إطار الرسالة الثامنة من حملة "أيامًا معدودات"، والتي تهدف إلى توضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة







وفي سياق فيديو نشرت الصفحات الرسمية للأزهر بموقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" تحت عنوان: "ما الحكمة من الصيام؟ ولماذا نصوم شهر رمضان؟"، بين الحكمة والفلسفة من الصيام على النحو التالي:





أولا: أن المسلم من خلال الصيام والإحساس بالجوع والعطش يشعر بألم الفقراء والمساكين ممن يعيشون هذا الشعور طوال حياتهم.





ثانيا: أن الصيام يدرب المؤمن ويعلمه الامتناع عن المعصية واجتنابها والبعد عنها.





ثالثا: أن الصيام يعطي المؤمن القدرة على اتخاذ القرار في القيام بالعبادات ومواصلتها فيما بعد رمضان عبر صيام الست من شوال، ومواصلة قيام الليل وغيرها من العبادات التي اعتادها في رمضان.





رابعا: يقوي الصيام من إرادة المسلم، ويجعله إيجابيا، بالإقدام على مساعدة الغير والإكثار من عمل الخير وغيرها.









https://www.youtube.com/watch?v=ZvsoUjWwpp8&feature=youtu.be

خامسا: الحكمة الخامسة والأخيرة هي تلك التي جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ، فالحكمة الصريحة هنا هي التقوى وهي أن تشعر بآلام غير وتمتنع عن المعصية وغيرها من الحكم الكثيرة الموجودة في صيام شهر رمضان.



