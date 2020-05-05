» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

جماعة الحوثي

فيروس كورونا

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، معلنة وفاة المريض.
وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل: "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".

وأضاف: "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا. تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 3 وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، الثلاثاء، أنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذرت منظمة الصحة الدولية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاعء الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 أبريل، نظرا لتداعيات النزاع العسكري المستمر منذ العام 2014.

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