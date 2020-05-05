» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية

05 مايو 2020 - 02:49 م

يعتبر الزبادي وجبة أساسية في موائد رمضان سواء كانت في الإفطار أو في السحور و إن كانت غالبا وجبة السحور، ولكن أحيانا كثيرة تنتهي صلاحيته لنسيانه في الثلاجة أو لشرائنا كمية كبيرة منه، ولكن الآن من الممكن أن نستخدمه بدلا من التخلص منه بهذه الطريقة.

وفي أحيانا كثيرة يكون تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود علي عبوة الزبادي غير دقيق لذلك من الأفضل استخدامه قبل التاريخ المحدد علي العبوة.

لكن خبير التغذية، بنيامين تشامبان، أستاذ جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة أكد أن المسألة تعود لعنصر الجودة وليس السلامة، لأن التاريخ الذي يتم وضعه علي العبوة يسمح للمستهلك بمعرفة أن الشركة المصنعة تعتقد أن المنتج سيكون في ذروة نكهته خلال هذا التاريخ.

وأضاف أن ملصق "يفضل استخدامه قبل هذا التاريخ لا يعني أن الزبادي انتهت صلاحيته بل أنه من الآمن تناوله بنسبة 100% وحتي من الممكن تناوله بعد مرور هذا التاريخ، فالزبادي يصبح أكثر حمضية وتخمير بمرور الوقت في الثلاجة ومذاقه يصبح أكثر انتعاشا، بل اتضح أنه من الآمن تناول علبة الزبادي غير المفتوحة بعد شهر من إنتاجها أو حتى بعد مرور تاريخ الصلاحية ولكن يجب حفظها بصورة جيدة في الثلاجة.