» بعد ضجة.. نهى عابدين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

05 مايو 2020 - 02:22 م

بعد الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، فاجأت الفنانة نهى عابدين متابعيها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على "فيس بوك".

وكتبت الفنانة نهى عابدين: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي" .





وتراجعت نهى عابدين عن قرار اعتزالها التمثيل، حيث قامت بحذفت الـمنشور الخاص بالاعتزال من خلال حسابها الشخصى بموقع فيس بوك.





وقام عدد كبير من زملاء ومحبي نهى عابدين بمساندتها ودعهما حتى تراجعت عن قرار الاعتزال.





نهى ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل "طوق نجاة" مع الفنانة فيفي عبده





وشاركت بعدها بعدة أعمال أخرى، وتزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014، وأنجبت منه "أيمن" على اسم جده الفنان أيمن زيدان.



