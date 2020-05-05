» الجداوي عن رقصها مع الشربيني: "أنا خايبة"

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إيمان هاني

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العربية الحدث

لميس الحديدي

دينا الشربينى

رجاء الجداوي

كشفت الفنانة رجاء الجداوي، تفاصيل دورها في مسلسل "لعبة النسيان" في شخصية "ماما زوزو"، قائلة: "الدور مختلف وأنا أعشق شخصية "زوزو" من أول لحظة لأنها شخصية معطاءة وودودة وأم حنون".

 وأضافت في مداخلة لها عبر تطبيق "زووم" من داخل بلاتوه التصوير ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث": "أن الحب المتبادل بينها وبين دينا الشربيني أعطى مذاقًا خاصًا للعمل".

وعن مشهد الرقص مع الفنانة دينا الشربيني، قالت الجداوي: "عمري ما رقصت في حياتي وبرغم من أن خالتي الفنانة الراحلة تحية كاريوكا إلا أنني خايبة ووصمة في جبين الراقصات، معقبة: "كل نساء مصر أو معظمهن يتقن الرقص إلا أنا".

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