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في ذكرى الانتصار على النازية

تعرف على هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية

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متابعات- أمينة عبد العال

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كوريا الشمالية

الزعيم الكورى

فيروس كورونا

أهدى الرئيس الروسي فلادمير بوتين وساما عسكريا "ميدالية حربية" لنظيره الكوري الشمالي، كيم جزنج أون، بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.

وأشار البيان الذي صدر من السفارة الروسية في كوريا الشمالية والذي نشرته "سكاي نيوز" إلى أن "بوتين" منح الميدالية لـ" كيم" لدوره في الحفاظ على ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في الأراضي الكورية الشمالية.

وسلم الميدالية السفير الروسي في بيونجيانج، ألكساندر ماتسيجورا،  لوزير خارجية كوريا الشمالية، ري سون جون، اليوم ولم يحضر " كيم جونج" الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن روسيا دعت الزعيم الكوري الشمالي في 9 مايو لحضور عرض عسكري بمناسبة ذكري النصر ، لكن هذا العام أعلن بوتين تأجيل العرض إلي أجل غير مسمي بسبب تفشي فيروس"كورونا" المستجد.


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