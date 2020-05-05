» لبنان.. رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا أقوى من الأولى

05 مايو 2020 - 12:58 م

حذر حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أن التقييم العام جيد إنما إذا لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيًا وهذا قد ينعكس سلبًا على انتشار الوباء.

وحث دياب، خلال جلسة عقدها مجلس الدفاع الأعلى، الأجهزة الأمنية على التشدد مجددًا بتنفيذ القرارات والإجراءات لأنه حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء الكورونا فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى، بحسب شبكة "إل بي سي" اللبنانية.



وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد عقد، اليوم، جلسة برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا أوصى خلالها الحكومة بتمديد فترة التعبئة العامة حتى 24 مايو الجاري.

قال وزير الصحة، خلال الاجتماع على أن هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة، مؤكدًا أن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط العامة في لبنان حتى 24 مايو الجاري.