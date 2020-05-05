مستشار بن زايد: "قوة دبي ستظهر في هذا التوقيت"

05 مايو 2020 - 12:07 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن دبي قادرة على تحمل تبعات وصدمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الخالق: "صدمة كورونا على اقتصاد دبي قوية ولا يجب الاستهانة بها في المقابل لا يجب الاستهانة بقوة اقتصاد دبي بأسسه وتنوعه وموقعه وبنيته التحتية وتشريعاته المرنة وقيادته الملهمة".

وأوضح عبد الخالق أن قوة دبي ستبدأ عندما تنقشع غمة كورونا بالتسويق لدبي كمركز لوجيستي وتجاري ومالي وسياحي ينافس أفضل المراكز في العالم.

وفي مواجهة الإمارات للفيروس أشار عبد الخالق إلى أن العلاج الذي أعلن عنه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الداعم للمصابين بفيروس كورونا ما زال قيد التجارب السريرية الأولى وقد يساعد المصاب للتغلب على الأعراض المصاحبة للفيروس فقط لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه، رغم ذلك هو إنجاز طبي يعتد به.. لكن الرجاء من الإعلام عدم إعطائه أكبر من حجمه".

وعلق أحد المغردين قائلاً: "لعلها فيها الخير لضرر أكبر لا يعلمها إلا الله في دبي والإمارات.. والإمارات بعد كورونا ليست كما قبل كورونا فالتقييم وإعادة الخطط والإستراتيجيات هو عمل المرحلة المقبلة لعل أبرزها إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف تحتاجها المرحلة.. وهذا يعني الاهتمام بالإنسان كعنصر من عناصر المرحلة".